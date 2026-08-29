Autos que descansan por el Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex

En la CDMX y Edomex se implementa el Hoy No Circula que limita el tránsito de autos con el objetivo de darle un respiro a la ciudad y disminuir los índices de contaminación ambiental, conoce a qué vehículos les toca descansar este sábado.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué autos no circulan hoy?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) estabelcieron que este sábado 29 de agosto no pueden circular de las 05:00 a las 22:00 horas en la CDMX y Edomex los vehículos con holograma 2 y foráneos.

Los únicos que están exentos son los holograma 0 y 00, eléctrico o híbridos y todos los holograma 1.

Los automovilistas que nos respeten las restricciones serán retirados de la circulación y se les impondrá una multa de entre 2 mil y 3 mil pesos, además de que el auto podría ser llevado al corralón.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula Sabatino?

Todos los días se implementa el Hoy No Circula a excepción de los domingos; sin embargo los sábados aplica de diferente manera:

Holograma 2 no circulan ningún sábado del mes

Holograma 1 no circulan el primer y tercer sábado los terminación de placa par y segundo y cuarto sábado los impar

Holograma 2 y placas foráneas no circulan el quinto sábado de mes

Así que se recomienda a los automovilistas que antes de salir de casa verifiquen que su auto si pueda circular y así eviten ser acreedores a multas. En la CDMX los únicos policías que te pueden multar son los de tránsito y elementos específicos de la Policía Auxiliar y Bancaria Industrial.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.