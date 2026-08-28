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Hay severa inundación en Calzada Zaragoza; cierran estaciones de la Línea A del Metro por fuertes lluvias

Miles de capitalinos batallan esta noche por llegar a casa debido a las fuertes lluvias en la Ciudad de México de este viernes

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1 minuto lectura
Escrito por: Samuel Aguirre

Durante la noche de este viernes se registró una severa inundación en la Calzada Ignacio Zaragoza que afectó a las personas que se trasladan a las zonas de Nezahualcóyotl, Ixtapaluca y Chalco.

Las inundaciones provocaron largas filas de tráfico en la arteria principal de la capital que constatemente se ve afectada por las lluvias.

Cierran Línea A del Metro por inundaciones

El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que debido a las inundaciones de esta tarde, se suspendió el servicio de la Línea A del Metro en el tramo Guelatao- La Paz.

El funcionario añadió que unidades de RTP brindan servicio en esa zona, en tanto personal del Metro realiza labores de bombeo para retirar el agua acumulada y restablecer el servicio en toda la línea.

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