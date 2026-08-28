Tráfico y calles colapsadas por marcha y bloqueos en CDMX hoy

Si eres automovilista y no quieres quedarte atrapado por horas en el tráfico, te compartimos en qué lugares de la CDMX habrá bloqueos y manifestaciones para que tomes previsiones hoy viernes.

Marcha en el centro de CDMX

Según la información de la Agenda de Movilizaciones de la SSC integrantes del movimiento “Samara Martínez”: Ley trasciende llevarán a cabo una marcha a las 09:30 horas en Palacio de Bellas Artes ubicado en Av. Juárez, colonia Centro rumbo a Congreso de la Ciudad de México en Donceles y Allende, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Los manifestantes piden que se reconozca el derecho de cada persona a decidir sobre el final de su vida, garantizar una muerte digna, sin sufrimiento innecesario, dar acompañamiento médico, ético y humano a pacientes y familias y dejar de criminalizar la compasión y convertirla en un derecho.

¿En dónde habrá bloqueos hoy?

También se tienen previstos bloqueos y movilizaciones en las siguientes calles y horarios: