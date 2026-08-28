Tráfico y calles colapsadas por marcha y bloqueos en CDMX hoy

Si eres automovilista y no quieres quedarte atrapado por horas en el tráfico, te compartimos en qué lugares de la CDMX habrá bloqueos y manifestaciones para que tomes previsiones hoy viernes.
Marcha en el centro de CDMX
Según la información de la Agenda de Movilizaciones de la SSC integrantes del movimiento “Samara Martínez”: Ley trasciende llevarán a cabo una marcha a las 09:30 horas en Palacio de Bellas Artes ubicado en Av. Juárez, colonia Centro rumbo a Congreso de la Ciudad de México en Donceles y Allende, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
Los manifestantes piden que se reconozca el derecho de cada persona a decidir sobre el final de su vida, garantizar una muerte digna, sin sufrimiento innecesario, dar acompañamiento médico, ético y humano a pacientes y familias y dejar de criminalizar la compasión y convertirla en un derecho.
¿En dónde habrá bloqueos hoy?
También se tienen previstos bloqueos y movilizaciones en las siguientes calles y horarios:
- 09:00 horas en Circuito Interior Melchor Ocampo y Av. Paseo de la Reforma, colonia Cuauhtémoc y en Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
- 10:00 horas en Av. Wilfrido Massieu y Av. Instituto Politécnico Nacional, colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero y en Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
- 11:00 horas en Calderón de la Barca No. 92, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo y en Av. Río Churubusco No. 79, colonia Country Club Churubusco, alcaldía Coyoacán.
- 12:00 horas en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.
- 17:00 horas en Av. Juárez No. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
- 18:00 horas en Av. Juárez y Agustín de Iturbide, colonia San Bartolomé Xicomulco, alcaldía Milpa Alta.
- Durante el día en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.