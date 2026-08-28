El ambiente está contaminado por PM2.5; así está la calidad del aire en CDMX hoy

Exponerse a la contaminación ambiental puede provocar daños a la salud, por ello en la CDMX se realiza un monitoreo constante para conocer cómo está la calidad del aire y hoy no es buena.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico informó que hoy la calidad del aire es aceptable y el nivel de riesgo es moderado pero se detectaron partículas contaminantes PM2.5 que son dañinas para la salud.

Por ahora no se tiene previsto que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula así que los autos que descansan son los holograma 1 y 2, engomado azul y terminación de placas 9 y 0. Sin embargo, se recomienda a la población en general y en especial a sectores vulnerables como niños, mujeres embarazadas y adultos mayores evitar realizar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas y utilizar protección UV ya que hay radiación.

¿Qué daños provoca la contaminación?

La contaminación provoca graves daños a la salud, el ozono y las partículas PM10 son las más peligrosas:

El ozono es un gas oxidante agresivo que puede irritar las vías respiratorias causando tos, ardor en la garganta y dolor de pecho. También provoca daño pulmonar pues lesiona el revestimiento de los pulmones y agrava el asma y la bronquitis.

Mientras que las PM10 son partículas suspendidas formadas por polvo, cenizas y hollín que ingresan por la nariz y garganta y lastiman los tejidos pulmonares, afectan el sistema circulatorio aumentando el riesgo de sufrir un infarto y se le vincula con neumopatías crónicas y cáncer de pulmón.

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