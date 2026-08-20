SEP publica vacante con pago de 85 mil pesos mensuales; cómo participar

¡Atención! La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), dio a conocer una vacante de empleo con un excelente sueldo.

Te proporcionamos el puesto a ocupar, la experiencia requerida, así como todos los requisitos a cumplir para participar en el proceso de selección. ¡No te pierdas esta gran oportunidad laboral!

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Vacantes SEP 2026: ¿Qué trabajos hay disponibles en agosto?

La dependencia cuenta con una bolsa de trabajo amplia: de rangos mayores a menores. Actualmente se busca a una persona que encabece la Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada.

El sueldo que se ofrece es de $85,968.00 (Ochenta y cinco mil novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.). Además de que se cuenta con prestaciones de ley.

Escolaridad

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.

Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Finanzas, Contaduría, Computación e Informática, Economía, Derecho.

Área General: Ciencias Naturales y Exactas.

Carreras Genéricas: Contaduría.

Experiencia laboral

Mínimo 7 años de experiencia en:

Campo de Experiencia: Ciencias Económicas.

Área de Experiencia: Contabilidad, Auditoría Gubernamental, Administración, Consultoría en Mejora de Procesos, Actividad Económica.

Campo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas.

Área de Experiencia: Desarrollo de Sistemas.

¿Cómo trabajar en la SEP en agosto de 2026?

La inscripción o el registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 19 de agosto al 02 de septiembre de 2026, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo.

En este enlace podrás encontrar más información del proceso y de cada una de las vacantes que también se ofertan y las cuales son: Jefatura de Departamento de Recursos Humanos y Jefatura de Departamento de Evaluación Organizacional.

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