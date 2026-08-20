Hay partículas PM2.5 en el ambiente; así esta la calidad del aire hoy en CDMX

En la CDMX todos los días el Sistema de Monitoreo Atmosférico realiza un análisis para conocer cómo esta la calidad del aire y hoy se detectaron diversas partículas contaminantes.

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¿Cómo está calidad del aire en la CDMX hoy?

Según el reporte la calidad del aire es aceptable y el nivel de riesgo es moderado, pero hay partículas contaminantes como el ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono, PM10 y PM2.5.

Estos son dañinos para los pulmones, irritan los ojos y nariz, agravan el asma y dificultan la respiración, pueden aumentar el riesgo de infartos o enfermedades del corazón.

¿Cuándo se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula cuando los contaminantes superan los 155 puntos. Por ahora las restricciones vehiculares aplican de manera normal y no pueden transitar los holograma 1 y 2 con engomado verde y terminación de placa 1 y 2.

¿Por qué se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

La Fase 1 de Contingencia Ambiental se activa cuando el ozono supera los 155 ppb debido a viento débil, cielo despejado o intensa radiación solar y cuando las partículas suspendidas rebasan los 150 micrómetros.

También influye la estabilidad atmosférica, viento nulo, temperaturas cálidas y radiación solar alta o escasa formación de nubosidad.

Para disminuir la contaminación se restringe la circulación a más vehículos y a se recomienda a la población evitar hacer ejercicio y actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas. Hay reducción de emisiones en plantas y gasolineras.

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