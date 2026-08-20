¿Dónde hay inundaciones hoy? Fuertes lluvias causan caos y encharcamientos en diversos puntos de la CDMX

Las fuertes lluvias registradas durante este jueves en la Ciudad de México (CDMX) provocaron inundaciones y severos encharcamientos en distintos puntos de la capital del país, principalmente en la zona centro y norte, donde algunas de las viualidades registran complicaciones para losautomovilistas.

El Servicio Meteorológicom Nacional (SMN) pronosticó precipitaciones fuertes puntuales e intensas para este jueves 20 de agosto der 2026, además de tormentas acompañadas de actividad eléctrica y hasta con la posibilidad de caída de granizo.

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¡Ni un día sin aguaceros!☔️

Ya se registra fuerte lluvia en la alcaldía Cuauhtémoc.

⚠️Toma tus precauciones, pues recuerda que se activó la alerta amarilla para diversas alcaldías de la capital



📹: Jesús Arias (@JesusSaviola) pic.twitter.com/xQFP7YYfrg — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 20, 2026

¿Dónde hay inundaciones y encharcamientos hoy en CDMX?

Una de las zonas más afectadas por las lluvias que seregistraron este tarde es en la zona norte de la Ciudad de México. Un severo encharcamiento afecta la circulación vehicular en la zona del Circuito Interior en su cruce con la Avenida Oceanía, con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la alcaldía Venustiano Carrenza.

En este punto, el agua estancada abarca los 5 carriles del Circuito Interior, por lo que automovilistas enfrentaron problemas para curzar la zona y para no dañar sus vehículos; los encharcamientos en Oceanía generó largas filas de autos que están a la espera de que bajen los niveles del agua estancada en la zona.

¿Dónde no tenemos problemas?😫

Se registra un importante encharcamiento en la zona de Circuito Interior y Oceanía que afecta severamente la circulación.

Las inundaciones ponen en jaque a la capital⚠️



🗣️: Jesús Arias (@JesusSaviola ) pic.twitter.com/YkxDI5xc4i — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 21, 2026

Severos encharcamientos en Circuito Interior

Otro de los puntos más afectados por encharcamientos se encuentra también en el Circuito Interior, pero en su cruce con Leibnitz, en la alcaldía Cuauhtémoc; en este punto se reporte una importante acumulación de agua en la zona del bajo puente.

En la zona, algunos de los vehículos lograron atravesar el punto a baja velocidad, aunque las condiciones representan un riesgo para los automovilistas, por lo que se recomienda reducir la velocidad, además de buscar vías alternas.

La acumulación de agua geenra un tráfico intenso, además de largas filas de vehículos. Este cruce ha registrado afectaciones similares durante días pasados de intensas lluvias.

#Reportando ⛈️ | Tormenta deja estragos al norte de #CDMX. 🔴



🚧🌊 Inundacion de consideración en Circuito Interior y Oceanía, con dirección al Aeropuerto, en la alcaldía Gustavo A. Madero. ¡Circule con extrema precaución!



📷: @luismiguelbaraa pic.twitter.com/y4Qb4HyRN1 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 21, 2026

Severo encharcamiento en Insurgentes y Circuito Interior

Otro punto con severos encharcamientos es la Avenid Insurgentes justo al cruce con el bajo puente de Circuito Interior, con dirección hacia el sur y a la altura de la colonia Santa María Insurgentes en la Alcaldía Cuauhtémoc.

‼️En la alcaldía Cuauhtémoc, tras las fuertes lluvias, se registra un gran encharcamiento en el bajo puente del Circuito Interior y la calle Leibnitz.☔️

Vehículos compactos ya enfrentan complicaciones para cruzar, por lo que se recomienda extremar precauciones⚠️



📹: Antonio… pic.twitter.com/fjrKUCTFJG — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 21, 2026

¿Qué recomienda Protección Civil ante las lluvias en CDMX?

Las autoridades recomiendan ecitar cruzar zonas inundadas, mantener la distancia entre vehículos, además de conducir con extrema precaución. Las intensas lluvias provocan encharcamientos, inundaciones, además de la reducción de velocidad y hasta la caída de árboles o estrcuturas.

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