Detectan ozono y partículas PM10 en el ambiente de CDMX; así está la calidad del air hoy

El Sistema de Monitoreo Atmosférico realiza un análisis de la calidad del aire en la CDMX para que cuando los índices se eleven se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y hoy se detectaron partículas contaminantes.

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Calidad del aire en CDMX hoy

De acuerdo con el más reciente reporte, hoy la calidad del aire es aceptable y el nivel de riesgo es moderado pero se detectaron partículas contaminantes como el ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono, PM10 y PM2.5.

Estos contaminantes criterio son sustancias que ensucian el aire y pueden provocar daños a la salud pues se les vincula con enfermedades cardiovasculares y respiratorias e incluso cáncer pulmonar.

La exposición a estos contaminantes pueden provocar muerte prematura, enfermedades cardiacas o pulmonares, infartos de miocardio, asma agravada y función pulmonar reducida.

¿Activarán la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) son quienes determinan cuándo se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y por lo regular ocurre cuando los índices superan los 155 puntos. Así que no se tiene previsto que hoy se active.

¿Cómo se relaciona la contaminación y el calentamiento global?

Aunque son dos fenómenos diferentes, la quema de combustibles fósiles, los gases industriales y la acumulación de dióxido de carbono y metano forman una capa que retiene el calor y eleva la temperatura del planeta.

Entre las causas principales se encuentran los combustibles fósiles, la deforestación, la agricultura intensiva y los desperdicios generan gases. Esto tiene consecuencias ambientales graves como el derretimiento polar, clima extremo y afectaciones en la salud de las personas.

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