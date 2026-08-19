Las fuertes lluvias registradas este miércoles 19 de agosto en la CDMX provocaron inundaciones y encharcamientos en distintos puntos de la capital, complicando la circulación durante la tarde y noche.

Alrededor de las 4:30 pm, las autoridades de la capital activaron la Alerta Amarilla en las 16 alcaldías debido a las intensas lluvias y la posible caída de granizo en distintos puntos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Encharcamiento en Insurgentes Norte

Uno de los puntos que mayor impacto tuvo por las lluvias de este miércoles 19 de agosto fue la Avenida Insurgentes Norte.

En las inmediaciones del Metrobús La Raza, al cruce con la calle de José Anselmo Clave, en la colonia Vallejo Poniente, en la alcaldía Gustavo A. Madero se presentaron estas condiciones.

La circulación se vio afectada y se redujo a dos carriles por la cantidad de agua que había estancada en la vialidad.

Afectaciones en Avenida Insurgentes

Otro de los puntos que también tuvo afectaciones en la CDMX fue Insurgentes Sur, donde inundaciones se hicieron presentes y tuvieron consecuencias.

Un automovilista que transitaba por la zona perdió la placa de su vehículo por las inundaciones en la calle y tuvo que detenerse a recuperarla.

¡El problema de siempre!⛈️

⚠️Siguen los encharcamientos e inundaciones en la CDMX tras las fuertes lluvias.

Una persona que circulaba por Insurgentes Sur perdió su placa por las condiciones de las calles y él mismo se bajó a buscarla, a pesar de la iundación‼️



📹: Guillermo… pic.twitter.com/8TgrAa0KiF — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 20, 2026

Además, una brigada de la Secretaría de Gestión Integral del Agua atendió un encharcamiento en la colonia Santa María Insurgentes.

Los miembros de esta dependencia arribaron al desnivel del Monumento a La Raza y Calzada Vallejo para atender el problema.

#BrigadaSEGIAGUA atiende reporte de encharcamiento en📍En el desnivel del Monumento a La Raza y Calz. Vallejo, colonia Santa María Insurgentes, @AlcCuauhtemocMx. #Tlaloque2026🌧️ pic.twitter.com/VJ9Gdcb3dE — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) August 20, 2026

Lluvias en distintos puntos de la CDMX

Y es que este miércoles 19 de agosto la CDMX contó con fuertes lluvias en todas las zonas de la demarcación.

Cámaras de seguridad en distintos puntos de la capital del país captaron los estragos de las intensas lluvias este día.

⚠️ ¡Tomen precauciones!

Lluvia generalizada en prácticamente toda Ciudad de México #CDMX.



¿En qué parte de la ciudad te agarró el aguacero? #timelapse pic.twitter.com/onqHGqfRnR — Webcams de México (@webcamsdemexico) August 20, 2026

Según el último reporte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, estas condiciones continuarán por la noche.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.