Lluvias fuertes y granizo en CDMX: activan Alerta Amarilla en la capital este miércoles 19 de agosto

La Ciudad de México tendrá una tarde y noche llena de fuertes lluvias y posible caída de granizo este miércoles 19 de agosto en las 16 alcaldías, por lo que autoridades activaron la Alerta Amarilla en todas las demarcaciones de la capital.

La emisión del comunicado por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ocurrió a las 4:40 pm y, según informaron, tiene un periodo de duración hasta las 10:00 pm.

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