Única fecha de registro para el Seguro de Desempleo en CDMX que da 3 mil 566 pesos

El Seguro de Desempleo en CDMX es un apoyo económico que se da a las personas que hayan perdido su trabajo por causas ajenas a su voluntad y si quieres ser beneficiario de este programa te decimos cómo puedes registrarte.

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Registro para el Seguro de Desempleo en CDMX

En redes sociales se publicó la convocatoria para las personas que estén desempleadas y quieran recibir el apoyo económico de 3 mil 566 pesos. El único día para realizar el registro en línea es el 11 de agosto de las 00:00 a las 23:59 horas.

Debes contar o crear con tu cuenta Llave y cumplir con los requisitos específicos y realizar el registro de solicitud en el siguiente enlace.

Posteriormente tendrás que adjuntar la siguiente documentación original, legible y completa en formato PDF, JPG o PNG:

Credencial para votar con domicilio en CDMX

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Documentación que demuestre la pérdida de empleo

Carta compromiso

Carta Bajo Protesta de decir verdad

¿De cuánto es el apoyo del Seguro de Desempleo?

Se otorgará un apoyo económico de 3 mil 566 pesos en un máximo de tres ocasiones. Cabe mencionar que la CDMX es una de las ciudades del país que cuenta con más oportunidades laborales pero la tasa de desempleo es alta pues alcanza el 4.0% equivalente a 200 mil personas sin trabajo.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a junio de 2026 hay 477 mil capitalinos en subocupación, la informalidad es de 44% y se han perdido 83 mil 751 empleos respecto al año anterior.

Otros datos relevantes son que casi 4 de cada 10 empleados tienen jornadas demasiado largas o cortas y reciben sueldos bajos. Mientras que 8 de cada 10 mexicanos ganan hasta dos salarios mínimos.

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