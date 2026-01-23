Depósito fantasma en CDMX: ¿Cómo funciona y qué hacer para no caer en esta estafa?

El depósito fantasma en CDMX representa una modalidad delictiva en constante aumento donde estafadores envían comprobantes falsos de pago. Conocer cómo funciona este engaño y saber qué hacer para no caer en la estafa puede marcar la diferencia entre una venta exitosa y convertirse en víctima de estos criminales que aprovechan la buena fe de los vendedores.

¿Cómo funciona el fraude del depósito fantasma en CDMX?

Los estafadores contactan a vendedores de artículos costosos como celulares, laptops, motos o electrodomésticos a través de plataformas digitales. Una vez acuerdan el precio, envían un supuesto comprobante de transferencia y presionan para recibir el producto de inmediato , alegando que el banco tarda en procesar operaciones entre instituciones diferentes o por horarios nocturnos.

Muchos delincuentes utilizan aplicaciones diseñadas específicamente para falsificar pantallas de banca móvil con transferencias inexistentes que lucen completamente reales. La víctima, convencida por la apariencia legítima del comprobante y ante la insistencia del comprador, entrega el artículo esperando que el dinero se refleje en su cuenta en las próximas horas o al día siguiente.

Las corporaciones de seguridad recalcan que ningún documento digital representa garantía absoluta de pago efectivo en una transacción comercial. La única forma confiable de validar un depósito consiste en verificar directamente en la aplicación bancaria oficial que el saldo se encuentre disponible, sin importar las excusas o justificaciones que ofrezca el supuesto comprador.

Los delincuentes hacen creer a las víctimas que ya se les entregó el dinero, pero a la cuenta nunca cae, a este delito se le conoce como “depósitos fantasma”.|Getty Images

Medidas de protección contra esta modalidad de estafa

Los expertos recomiendan nunca entregar productos o prestar servicios hasta confirmar que el dinero se encuentre realmente acreditado en la cuenta bancaria del vendedor. Desconfiar de compradores que generan urgencia extrema para cerrar el trato o que justifican demoras con fallas técnicas del sistema financiero resulta fundamental para evitar convertirse en víctima.

Realizar transacciones dentro de sucursales bancarias o en espacios públicos vigilados reduce significativamente el riesgo de fraude en operaciones de compraventa entre particulares. Nunca compartir claves, números de tarjeta o datos sensibles a través de WhatsApp, Messenger u otras plataformas de mensajería protege la información financiera personal de posibles usos indebidos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana insta a denunciar inmediatamente ante el Ministerio Público y reportar estos casos a la Policía Cibernética cuando ocurran. Estos reportes permiten a las autoridades identificar patrones delictivos, rastrear a los responsables y alertar a la población sobre nuevas variantes de esta estafa que continúa evolucionando.