¡Hecho en México! Obras mexicanas que compiten a Mejor Mural del Mundo 2025; son extraordinarias

¡Hay talento y tú puedes apoyarlo! Las obras de dos mexicanos fueron seleccionadas para competir como el Mejor Mural del Mundo 2025 en la plataforma global Street Art Cities.

Y es que los artistas mexicanos son tan talentosos que han sido reconocidos a nivel mundial y, dos impactantes murales ya se encuentran en la plataforma de Street Art Cities y tú puedes darles tu voto para que alguno de ellos sea reconocido como el Mejor Mural del Mundo. Te contamos los detalles.

¿Qué es el galardón de Mejor Mural del Mundo 2025?

El galardón de Mejor Mural del Mundo 2025 es un premio que la plataforma internacional Street Art Cities otorga de manera anual a las mejores obras de arte urbano , es decir, murales callejeros.

Los ganadores son elegidos por la votación del público a través de su app y web. Cada mes se premia al Mural del Mes. Después, los murales del mes compiten en la misma plataforma para ser nominados en la final anual.

Finalmente, el público y expertos votan por sus favoritos en la app y web de la plataforma para seleccionar al ganador del galardón al Mejor Mural del Año 2025.

¿Quiénes son los dos mexicanos que compiten por el galardón al Mejor Mural del Mundo?

Para el concurso de Mejor Mural del Mundo 2025, los seguidores y expertos de Street Art Cities, seleccionó a dos artistas mexicanos entre los finalistas:

Adry del Rocio: Reconocida por su mural "Sembrando paz" localizado en Culiacán, Sinaloa, el cual obtuvo el primer lugar en la edición de diciembre del concurso.

Roberto Carlos (y/o colectivo relacionado): Muralista neoleonés nominado por la obra "Al borde", localizado en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Ambos artistas que representan a México en este certamen internacional de arte urbano, fueron seleccionados por su impacto visual, técnica y mensaje social.

