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Vecinos de la colonia Guerrero denuncian falta de energía eléctrica

Decenas de vecinos de la colonia Guerrero bloquearon calles y vialidades para exigir a las autoridades el regreso de la energía eléctrica en sus hogares.

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Por: Yael Toribio