¿Vives ahí? CDMX ocupa segundo lugar en feminicidios en mayo; las 3 alcaldías más peligrosas para las mujeres

El feminicidio en México sigue siendo una preocupación latente, ya que según cifras oficiales, al menos 59 mujeres fueron asesinadas en el país, tan solo en el mes de mayo. En total, 267 mujeres fueron víctimas de feminicidio en el país en lo que va del 2026.

Aunque Sinaloa continúa siendo la entidad que ocupa el número 1 en el mapa de feminicidios en México; la CDMX escaló hasta colocarse en la segunda posición con 20 casos. En adn Noticia, te contamos cuáles son las alcaldías consideradas como las más peligrosas para las mujeres en mayo de 2026.

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CDMX escala en el ranking de feminicidios en México

De acuerdo con el último informe de la Secretariado Ejecutivo de la Secretaría del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSS), cuatro entidades se han convertido en zonas rojas donde las mujeres corren el riesgo de convertirse en víctimas de feminicidio.

Según el informe, estas entidades concentran el 34.5% de los casos, es decir, 92 víctimas entre enero y mayo de 2026. Una situación preocupante es que la CDMX ocupa ya el segundo lugar en número de feminicidios en el país.

¿Cuáles son las alcaldías más peligrosas para las mujeres en CDMX?

Aunque el estado de Sinaloa sigue ocupando el primer lugar como la entidad donde se cometen más casos de feminicidio, de acuerdo con cifras oficiales, varias alcaldías de la capital mexicana están alcanzando el nivel de peligrosidad de dicha entidad afectada por disputas entre grupos criminales.

Las alcaldías de la CDMX con mayor número de feminicidios en 2026 según el SESNSS:

Venustiano Carranza : 5

: 5 Iztacalco : 3

: 3 La Magdalena Contreras: 3

¿Cuál es la edad promedio de las víctimas de feminicidio en la CDMX?

Según el informe oficial, 219 de las 267 mujeres que han sido asesinadas en lo que va del 2026 tenían 18 años de edad. El resto de las mujeres son menores de edad o de edad desconocida.

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