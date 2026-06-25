¿Por qué cada vez más mexicanos usan motocicleta? Las cifras revelan un cambio que transforma la movilidad

En las grandes urbes como la Ciudad de México, el tiempo también se ha convertido en uno de los recursos más valiosos, sobre todo cuando se habla de movilidad en México.

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Frente al tráfico interminable, los largos recorridos y las dificultades en el transporte público, vada vez más personas encuentran en la motocicleta una alternativa práctica para desplazarse, trabajar, además de mejorar su calidad de vida.

En este video descubre la razón del por qué la motocicleta gana terreno en México.

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