Vecinos alertan por mal olor y encuentran cuerpo en avanzado estado de descomposición en Iztacalco

Una intensa movilización policial y de servicios de emergencia se registró en el número 144 de la calle Playa Encantada, luego de que residentes de la zona reportaran un aroma fétido que emanaba de una de las viviendas desde hacía varios días.

Al ingresar al sitio, elementos de la policía capitalina y bomberos descubrieron el cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición.

Especialistas forenses realizaron el levantamiento de los restos para trasladarlos al anfiteatro de la alcaldía Iztacalco, donde se llevarán a cabo las necropsias de ley correspondientes que permitan determinar las causas precisas del deceso y lograr la identificación de sus familiares.