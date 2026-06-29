Se arma plan del estadio al Ángel: Amplían horario del Metro CDMX para el martes 30 de junio

¡Se arma el plan! A horas de que la Selección Mexicana juegue los dieciseisavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ frente a Ecuador, las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informaron que se extenderá el horario para las personas que vayan al estadio o en alguna de las pantallas que se colocarán en toda la Ciudad de México (CDMX).

Por medio de un comunicado, se informó que el servicio de las línea 1, 2 y 3 cerrarán hasta la 01:00 horas (tiempo local) del miércoles 1 de julio, mientras que el resto de las líneas terminarán en el último minuto del martes 30 de junio.

“La medida se aplica para favorecer los desplazamientos en horario de las personas que acudan al estadio Ciudad de México, así como a las concentraciones que probablemente se realicen, posteriores al encuentro de balompié, en avenida Paseo de la Reforma”, se pudo leer en el comunicado de este lunes 29 de junio.

#TarjetaInformativa: Este martes 30 de junio, las Líneas 1, 2 y 3 extenderán horario al término del servicio. pic.twitter.com/o7ygRk9iVM — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 29, 2026

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Asimismo, solicitaron a la población evitar arrojar objetos metálicos a las vías del trenes, esto para que la circulación sea fluida.

¿Cuándo y a qué hora se juega el México vs Ecuador en el Mundial 2026?

El partido de los dieciseisavos de final entre México y la Selección de Ecuador se jugará en el Estadio Ciudad de México el martes 30 de junio a las 19:00 horas.

Lo podrás ver EN VIVO y gratis por Azteca Deportes, la transmisión inicia a las 18:30 horas y estarán los mejores comentaristas y analistas del futbol mexicano.

Se trata de uno de los duelos más importantes para el combinado nacional, ya que se disputará el pase para los octavos de final, así como la ilusión de seguir con vida en el campeonato.

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