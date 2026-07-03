Requisitos, precio y cómo realizar el trámite de emplacamiento de scooters y bicis eléctricas en CDMX

Todos los scooters y bicicletas eléctricas deberán comenzar con su proceso de emplacamiento en la CDMX, así que si tienes alguno de estos vehículos, la Secretaría de Movilidad dio a conocer cuáles son los requisitos y cómo realizar el trámite.

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¿Qué vehículos eléctricos se deben emplacar?

Los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) y Vehículos Eléctricos Personales (VEP) que deben realizar el trámite de emplacamiento son los que tengan un motor eléctrico con potencia de 250 watts a 1 kilowatt y que puedan superar los 25 kilómetros por hora y se clasifican en:

A, para vehículos con un peso menor a 35 kilos

B, para vehículos con un peso de entre 35 y 350 kilos

Requisitos para emplacar scooters y bicicletas

Para realizar el trámite es necesario contar con la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente con fotografía

Documento que acredite la propiedad del vehículo

Archivo XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet

Comprobante de domicilio de CDMX no mayor a 90 días

Pasos para realizar el trámite de emplacamiento de scooters y bicicletas

El trámite se realiza de forma digital a través del Sistema de Trámites Vehiculares de la CDMX en el siguiente enlace. Una vez que la dependencia valide la información y documentación se enviará un correo electrónico con las instrucciones para generar la línea de captura y realizar el pago de 355 pesos.

Posteriormente, el usuario deberá agendar una cita para acudir a un Módulo de Control Vehicular para cotejas documentos y entregar las placas que correspondan.

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