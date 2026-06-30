Tláloc presente en el partido de México; a esta hora va a llover hoy en CDMX

Este martes 30 de junio se llevará a cabo el partido entre México y Ecuador en el Estadio Ciudad de México y si vas a asistir o los vas a disfrutar desde algún punto de la CDMX es importante que tomes en cuenta que de acuerdo con el pronóstico del tiempo, se registrarán lluvias.
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¿A qué hora va a llover hoy en CDXM?
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), canales de baja presión y la inestabilidad atmosférica generada por la onda tropical 13 provocarán lluvias puntuales muy fuertes en la CDMX que podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo.
En la tarde se tiene previsto ambiente cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes a partir de las 16 horas. La temperatura mínima será de entre 12 y 14°C y la máxima de entre 23 y 25°C.
Recomendaciones de Protección Civil
Para los aficionados que asistirán al Estadio Ciudad de México se les recomienda:
- Llegar con anticipación y usar impermeable
- Vestir ropa adecuada y calzado antideslizante
Si vas a ver el partido en alguno de los puntos donde se instalaron pantallas es importante tomar en cuenta:
- Anticipar traslados y priorizar el uso del transporte público
- En el evento, ubicar las rutas de evacuación, salidas de emergencia y zonas de menor riesgo
- En caso de tormenta eléctrica, usar refugio en áreas techadas
- Desalojar las instalaciones de forma ordenada
Despliegan personal para atender lluvias
La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) desplegó elementos y equipos de atención de bombeo, hidroneumáticos y cuadrillas especializadas para solucionar encharcamientos.
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