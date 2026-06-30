Tláloc presente en el partido de México; a esta hora va a llover hoy en CDMX

Este martes 30 de junio se llevará a cabo el partido entre México y Ecuador en el Estadio Ciudad de México y si vas a asistir o los vas a disfrutar desde algún punto de la CDMX es importante que tomes en cuenta que de acuerdo con el pronóstico del tiempo, se registrarán lluvias.

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¿A qué hora va a llover hoy en CDXM?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), canales de baja presión y la inestabilidad atmosférica generada por la onda tropical 13 provocarán lluvias puntuales muy fuertes en la CDMX que podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En la tarde se tiene previsto ambiente cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes a partir de las 16 horas. La temperatura mínima será de entre 12 y 14°C y la máxima de entre 23 y 25°C.

Recomendaciones de Protección Civil

Para los aficionados que asistirán al Estadio Ciudad de México se les recomienda:

Llegar con anticipación y usar impermeable

Vestir ropa adecuada y calzado antideslizante

Si vas a ver el partido en alguno de los puntos donde se instalaron pantallas es importante tomar en cuenta:

Anticipar traslados y priorizar el uso del transporte público

En el evento, ubicar las rutas de evacuación, salidas de emergencia y zonas de menor riesgo

En caso de tormenta eléctrica, usar refugio en áreas techadas

Desalojar las instalaciones de forma ordenada

Despliegan personal para atender lluvias

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) desplegó elementos y equipos de atención de bombeo, hidroneumáticos y cuadrillas especializadas para solucionar encharcamientos.

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