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Tláloc presente en el partido de México; a esta hora va a llover hoy en CDMX

Las lluvias en CDMX no dan tregua y han ocasionado inundaciones y hoy se llevará a cabo un importante evento deportivo y hay probabilidad de lluvia, así que toma previsiones.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Este martes 30 de junio se llevará a cabo el partido entre México y Ecuador en el Estadio Ciudad de México y si vas a asistir o los vas a disfrutar desde algún punto de la CDMX es importante que tomes en cuenta que de acuerdo con el pronóstico del tiempo, se registrarán lluvias.

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¿A qué hora va a llover hoy en CDXM?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), canales de baja presión y la inestabilidad atmosférica generada por la onda tropical 13 provocarán lluvias puntuales muy fuertes en la CDMX que podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En la tarde se tiene previsto ambiente cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes a partir de las 16 horas. La temperatura mínima será de entre 12 y 14°C y la máxima de entre 23 y 25°C.

Recomendaciones de Protección Civil

Para los aficionados que asistirán al Estadio Ciudad de México se les recomienda:

  • Llegar con anticipación y usar impermeable
  • Vestir ropa adecuada y calzado antideslizante

Si vas a ver el partido en alguno de los puntos donde se instalaron pantallas es importante tomar en cuenta:

  • Anticipar traslados y priorizar el uso del transporte público
  • En el evento, ubicar las rutas de evacuación, salidas de emergencia y zonas de menor riesgo
  • En caso de tormenta eléctrica, usar refugio en áreas techadas
  • Desalojar las instalaciones de forma ordenada

Despliegan personal para atender lluvias

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) desplegó elementos y equipos de atención de bombeo, hidroneumáticos y cuadrillas especializadas para solucionar encharcamientos.

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