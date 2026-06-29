La ubicación de las escaleras más peligrosas del Metro CDMX

Aunque millones de personas acostumbran utilizar el Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México, existen algunos riesgos que algunos ignoran y que podrían ocasionar accidentes.

El transporte advierte sobre tener cuidado en la zona de vías o las escaleras eléctricas; sin embargo, otras zonas también han registrado incidentes.

¿Cuáles son escaleras más peligrosas del Metro?

Ese sitio donde se han registrado accidentes se encuentra en las escaleras de acceso a la estación Politécnico del Metro.

Apenas un día después de que varios usuarios resbalaran durante la granizada del fin de semana, este lunes una mujer y su hijo también cayeron al intentar ingresar a la estación.

Vecinos y pasajeros aseguran que el problema no se limita a la lluvia. Denuncian que los escalones son extremadamente resbalosos y carecen de algún material antiderrapante, por lo que representan un riesgo constante para quienes transitan por este acceso.

Escaleras provocan accidentes en Metro Politécnico

El fin de semana, en un lapso de alrededor de 30 minutos, testigos contabilizaron al seis personas que sufrieron caídas, algunas con golpes en la cabeza, brazos y espalda. Incluso relatan que muchos usuarios del Metro tuvieron que sujetarse del pasamanos para evitar terminar en el suelo.

Este lunes la escena volvió a repetirse. La madre y su hijo resultaron con golpes tras el resbalón, lo que reavivó el llamado de los usuarios para que el STC atienda este punto y tome medidas preventivas antes de que ocurra un accidente de mayores consecuencias.

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