Hay contaminación en el ambiente; así está la calidad del aire en CDMX hoy

La contaminación ambiental es un problema que afecta a las grandes ciudades y la Organización Mundial de la Salud ( OMS) ha alertado por los daños que puede provocar en las personas por ello en la CDMX se mantiene un monitoreo constante y hoy se detectan partículas contaminantes y afectan la calidad del aire.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

Aunque el calor es el que provoca que aumente la contaminación, en ocasiones la lluvia no ayuda a limpiar el ambiente y de acuerdo con el monitoreo de hoy, la calidad del aire es buena y el nivel de riesgo bajo pero hay ozono, monóxido de carbono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y partículas PM10 y PM2.5.

Estos contaminantes representan un riesgo para la salud humana ya que estas partículas pueden provocar irritación de las vías respiratorias y agravan el asma y dañan los pulmones.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Aunque el aire está contaminado la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) no tiene previsto que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula.

Sin embargo, se recomienda a la población tomar previsiones y en caso de ser necesario utilizar cubrebocas y evitar realizar actividades al aire libre en las horas de mayor concentración de contaminantes.

¿Qué es la lluvia ácida y cómo afecta?

La lluvia ácida es un fenómeno que provoca una variación en el pH del agua y provoca la creación de ácido sulfúrico o nítrico poco concentrado. Puede tener un origen natural por los volcanes que liberan dióxido de azufre, pero también la quema de combustibles fósiles favorecen este problema y lo agravan.

Este fenómeno afecta a todos los ecosistemas pues empobrece los suelos pues los metales pesados se van acumulando y contaminando las aguas de fuentes, manantiales y pozos. Además una alta concentración de dióxido de azufre y compuestos nitrogenados están relacionados con un mayor riesgo de padecer enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.