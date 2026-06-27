Autos que tienen prohibido transitar en CDMX y Edomex por el Hoy No Circula Sabatino

En la CDMX y Edomex se implementa el programa Hoy No Circula Sabatino para reducir la contaminación ambiental, así que si tienes planes de salir te recomendamos verificar que puedas transitar por las calles para que evites pagar costosas multas.

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¿Qué autos no pueden circular hoy en CDMX y Edomex?

Los autos que descansan este sábado 27 de junio son:

Holograma 1 y 2

Terminación de placa PAR

Foráneos

Los únicos que están exentos son los vehículos que cuenten con hologramas 0 y 00, eléctricos, híbridos y el transporte público y servicios de emergencia.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula Sabatino?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), el Hoy No Circula Sabatino aplica de las 05:00 a las 22:00 horas.

En caso de no cumplir con la restricción los dueños de los autos deberán pagar una multa de entre 20 y hasta 200 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMAs) que equivale a entre 2 mil 200 y hasta 22 mil pesos, además de que el vehículo será remitido al corralón.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula entre semana?

De lunes a viernes también hay restricciones vehiculares y aplica de la siguiente manera:

Hologramas 1 y 2

Lunes: Engomado Amarillo, placas con terminación 5 y 6

Martes: Engomado Rosa, placas con terminación 7 y 8

Miércoles: Engomado Rojo, placas con terminación 3 y 4

Jueves: Engomado Verde, placas con terminación 1 y 2

Viernes: Engomado Azul, placas con terminación 9 y 0

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