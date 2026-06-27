Anuncian cierre de estaciones en líneas 1, 3, 4 y 7 del Metrobús CDMX por marcha LGBT+

Si estabas pensando tener un sábado familiar o cumplir con algunos compromisos esta nota te podría interesar, pues por motivos de la marcha LGBT+ que se tiene prevista en la Ciudad de México (CDMX) este 27 de junio, autoridades del Metrobús confirmaron el cierre de hasta 13 estaciones entre cuatro líneas.

A través de las diferentes plataformas de las redes sociales, el Metrobús dio a conocer que los cierres se darán en la Línea 1 hasta Buenavista II, en la Línea 3 hasta Balderas, en la 4 hasta Bellas Artes, así como de la Línea 7 hasta Hidalgo en un horario completo hasta las 21:00 horas.

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¿Qué estaciones del Metrobús CDMX están cerradas hoy 27 de junio?

De acuerdo con la información que dieron a conocer autoridades del Metrobús CDMX, las estaciones de la Línea 1 que se mantendrán cerrada hasta las 21:00 horas son las de Hamburgo, Reforma y Buenavista II, por lo cual se continúa brindando atención de Indios Verdes a Buenavista III, así como de Cuauhtémoc a Pueblo Sta. Cruz Atoyac.

El resto de los cierres se darán de la siguiente manera:

Cierre en Línea 3 del Metrobús: Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas

del Metrobús: Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas Cierre en la Línea 4 ruta Sur: de Buenavista IV a Bellas Artes

ruta Sur: de Buenavista IV a Bellas Artes Cierre en la Línea 4 ruta Norte: de Buenavista IV a Amajac

ruta Norte: de Buenavista IV a Amajac Cierre en Línea 7: de Campo Marte a Hidalgo

🚨 ATENCIÓN 🚨



El próximo sábado 27 de junio Metrobús tendrá modificaciones en el servicio:



👉 Las líneas 1, 3 y 4 de 09:00 a 21:00 horas

👉 La línea 7 de 05:00 a 21:00 horas



Consulta el Estado del Servicio en tiempo real en 👀 https://t.co/oU8f4Ffn0y pic.twitter.com/BZTUfXukmg — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) June 26, 2026

¿Habrá cierre de estaciones en el Metro CDMX?

Según la cuenta oficial del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX, todas y cada una de las estaciones de las diferentes líneas se mantienen operando con normalidad, por lo cual hasta el momento no se registran cierres que puedan complicar la movilidad de los usuarios.

Por otro lado, confirmaron que no se tienen contemplados cierres en las diferentes Líneas a pesar de la marcha LGBT+ que se tiene prevista para este sábado 27 de junio.

Calles y avenidas cerradas por la marcha LGBT+

Las movilizaciones de la marcha LGBT+ ocurrirán en los siguientes puntos:

Salida desde el Ángel de la Independencia

Avance continuo por Paseo de la Reforma

Recorridos por el Centro Histórico

Llegada estimada al Zócalo

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