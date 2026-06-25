¡Contingencia ambiental por ozono! Así esta la calidad del aire en CDMX hoy

En la CDMX todos los días hay contingencia ambiental pero cuando los índices de partículas contaminantes superan los límites y la calidad del aire no es buena se implementan medidas como el Doble Hoy No Circula para disminuir la contaminación y hoy jueves 25 de junio se detectaron O3,NO2,SO2,CO,PM10,PM2.5.

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¿Hay contingencia ambiental en CDMX hoy?

De acuerdo con el reporte, hoy la calidad del aire es buena y el nivel de riesgo es bajo pero hay ozono, dióxido de azufre, de nitrógeno, monóxido de carbono, partículas PM2.5 y PM10. Pueden provocar irritación en vías respiratorias y problemas más graves como asma, bronquitis y hasta cáncer, por ello es importante tomar previsiones.

¿Cuándo hay Fase 1 de Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula en CDMX?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) son las encargadas de determinar cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula.

Esto con base en los índices de partículas contaminantes, cuando rebasan los 150 puntos se deben implementar restricciones vehiculares y se limitan las actividades al aire libre.

¿Cuál ha sido el récord de contingencias ambientales en CDMX?

En la CDMX es muy común que haya contingencias ambientales sobre todo en temporada de calor, y la más larga ocurrió en 1992 cuando la contingencia se extendió por 22 días continuos desde el 19 de marzo hasta el 10 de abril y la mayor cantidad de contingencias registradas en una sola temporada ocurrió en 2024 con 12 activaciones en total.

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