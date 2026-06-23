Si vives en la CDMX y quieres comprar agua purificada a solo 5 pesos el garrafón, en PILARES hay módulos donde puedes tramitar tu tarjeta y ser beneficiario de este servicio, te compartimos cuáles son los requisitos y cómo es el proceso.
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Requisitos para la tarjeta agua del bienestar
Para poder tramitar la tarjeta del agua bienestar es necesario contar con los siguientes requisitos:
- Identificación oficial vigente
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Comprobante de domicilio
- Teléfono de contacto
Ubicación de módulos y cómo es el proceso
Los módulos para el trámite y los puntos donde puedes comprar agua del bienestar se encuentran en los PILARES y UTOPÍAS de las 16 alcaldías de CDMX. Debes acudir con los documentos necesarios para tramitar la tarjeta. Posteriormente recibirás un mensaje para notificarte el día y la hora en la que deberás recoger el plástico.
Los PILARES y UTOPÍAS donde puedes registrarte y llenar tu garrafón por 5 pesos son:
- PILARES (JALALPA), Encinal, Santa Fe, Jalalpa Tepito 2da Amp, Álvaro Obregón, 01296 Ciudad de México, CDMX
- PILARES (EL ROSARIO), Agricultores 20, El Rosario, Azcapotzalco, 02100 Ciudad de México, CDMX
- PILARES (CARLOS MONSIVAES), Eje 7a Sur 52, Portales Sur, Benito Juárez, 03300 Ciudad De México, Cdmx
- PILARES (JESÚS MALDONADO), San Isauro 940 1, Colonia Santa Ursula Coapa Pedregal De Santa Ursula Coapa, Coyoacán.
- PILARES (FRIDA KAHLO), Eje Central Lázaro Cárdenas 222, Obrera, Cuauhtémoc, 06800 Ciudad de México, CDMX
- PILARES (REVOLUCIÓN), Campos Revolución, Zona Escolar Oriente, Gustavo A. Madero, 07239 Ciudad de México, CDMX
- UTOPÍA (MEYEHUALCO), Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa, 09290 Ciudad de México, CDMX
- PILARES (SANTA MARÍA AZTAHUACAN), C. Aquiles Serdán, Zona Urbana Ejidal Santa María Aztahuacan, Iztapalapa, 09570 Ciudad de México, CDMX
- PILARES (HUAYATLA), Huayatla 13 , Colonia Pueblo Nuevo Alto, Alcaldía La Magdalena Contreras
- PILARES (CANEGUIN), C. Lago Caneguín 130, Argentina Antigua, Miguel Hidalgo, 11270 Ciudad de México, CDMX
- PILARES (CANEGUIN), C. Lago Caneguín 130, Argentina Antigua, Miguel Hidalgo, 11270 Ciudad de México, CDMX
- PILARES (OJO DE AGUA), Av. Ojo De Agua #161 Y Montes De Las Cordilleras, San Francisco Tlaltenco, Tláhuac.
- PILARES (PEDREGAL DE LAS AGUILAS/TLALCOLIGIA), Av. Lacandones 174, Pedregal de las Águilas, Tlalpan, 14439 Ciudad de México, CDMX
- PILARES (PEDREGAL DE LAS AGUILAS/TLALCOLIGIA), Av. Lacandones 174, Pedregal de las Águilas, Tlalpan, 14439 Ciudad de México, CDMX
- PILARES (PEDREGAL DE LAS AGUILAS/TLALCOLIGIA), Av. Lacandones 174, Pedregal de las Águilas, Tlalpan, 14439 Ciudad de México, CDMX
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