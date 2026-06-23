Si vives en la CDMX y quieres comprar agua purificada a solo 5 pesos el garrafón, en PILARES hay módulos donde puedes tramitar tu tarjeta y ser beneficiario de este servicio, te compartimos cuáles son los requisitos y cómo es el proceso.

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Requisitos para la tarjeta agua del bienestar

Para poder tramitar la tarjeta del agua bienestar es necesario contar con los siguientes requisitos:

Identificación oficial vigente

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio

Teléfono de contacto

Ubicación de módulos y cómo es el proceso

Los módulos para el trámite y los puntos donde puedes comprar agua del bienestar se encuentran en los PILARES y UTOPÍAS de las 16 alcaldías de CDMX. Debes acudir con los documentos necesarios para tramitar la tarjeta. Posteriormente recibirás un mensaje para notificarte el día y la hora en la que deberás recoger el plástico.

Los PILARES y UTOPÍAS donde puedes registrarte y llenar tu garrafón por 5 pesos son:

PILARES (JALALPA), Encinal, Santa Fe, Jalalpa Tepito 2da Amp, Álvaro Obregón, 01296 Ciudad de México, CDMX

PILARES (EL ROSARIO), Agricultores 20, El Rosario, Azcapotzalco, 02100 Ciudad de México, CDMX

PILARES (CARLOS MONSIVAES), Eje 7a Sur 52, Portales Sur, Benito Juárez, 03300 Ciudad De México, Cdmx

PILARES (JESÚS MALDONADO), San Isauro 940 1, Colonia Santa Ursula Coapa Pedregal De Santa Ursula Coapa, Coyoacán.

PILARES (FRIDA KAHLO), Eje Central Lázaro Cárdenas 222, Obrera, Cuauhtémoc, 06800 Ciudad de México, CDMX

PILARES (REVOLUCIÓN), Campos Revolución, Zona Escolar Oriente, Gustavo A. Madero, 07239 Ciudad de México, CDMX

UTOPÍA (MEYEHUALCO), Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa, 09290 Ciudad de México, CDMX

PILARES (SANTA MARÍA AZTAHUACAN), C. Aquiles Serdán, Zona Urbana Ejidal Santa María Aztahuacan, Iztapalapa, 09570 Ciudad de México, CDMX

PILARES (HUAYATLA), Huayatla 13 , Colonia Pueblo Nuevo Alto, Alcaldía La Magdalena Contreras

PILARES (CANEGUIN), C. Lago Caneguín 130, Argentina Antigua, Miguel Hidalgo, 11270 Ciudad de México, CDMX

PILARES (CANEGUIN), C. Lago Caneguín 130, Argentina Antigua, Miguel Hidalgo, 11270 Ciudad de México, CDMX

PILARES (OJO DE AGUA), Av. Ojo De Agua #161 Y Montes De Las Cordilleras, San Francisco Tlaltenco, Tláhuac.

PILARES (PEDREGAL DE LAS AGUILAS/TLALCOLIGIA), Av. Lacandones 174, Pedregal de las Águilas, Tlalpan, 14439 Ciudad de México, CDMX

PILARES (PEDREGAL DE LAS AGUILAS/TLALCOLIGIA), Av. Lacandones 174, Pedregal de las Águilas, Tlalpan, 14439 Ciudad de México, CDMX

PILARES (PEDREGAL DE LAS AGUILAS/TLALCOLIGIA), Av. Lacandones 174, Pedregal de las Águilas, Tlalpan, 14439 Ciudad de México, CDMX

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