Diversas calles de la Ciudad de México (CDMX) están cerradas hoy lunes 22 de junio a consecuencia de los bloqueos de manifestantes y accidentes automovilísticos, por lo que conductores deben tomar precauciones.

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Sigue minuto a minuto los bloqueos en la CDMX hoy

Familiares de víctimas de feminicidio

Familiares de una víctima de feminicidio se reunirán en los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penal James Sullivan No.133, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, en exigencia de justicia y el esclarecimiento de los hechos ocurridos en septiembre de 2017, en la alcaldía Tlalpan.

Sección IX de la CDMX de la CNTE

A las 12:00 del día la Sección IX de la CNTE se reunirá en la Unidad de Administración y Finanzas de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Xocongo No.58, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc.

Realizarán una reunión de trabajo con representantes de la Autoridad Educativa Federal en la CDMX, en la que se analizarán y conciliarán los descuentos aplicados , así como el reintegro correspondientes a las maestras y los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación por su participación en las movilizaciones.

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