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EN VIVO: México-Querétaro saturada; bloqueos paralizan carreteras hoy 18 de junio
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EN VIVO: Estaciones del Metro CDMX que están cerradas hoy y cambios en el servicio

Consulta minuto a minuto cómo es el servicio en el Metro CDMX este jueves para que evites llegar tarde a tu destino

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1 minuto lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

El Metro CDMX, el servicio de transporte más ocupado por los habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México (Edomex) presenta retrasos y fallas hoy jueves 18 de junio, sin mencionar cambios de última hora respecto a la operatividad.

Entre las líneas más afectadas este jueves están la 2, de Cuatro Caminos a Tasqueña; 3, de Indios Verdes a Universidad; 6, de Martín Carrera a El Rosario y la 8, de Garibaldi a Constitución de 1917.

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