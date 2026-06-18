El Metro CDMX, el servicio de transporte más ocupado por los habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México (Edomex) presenta retrasos y fallas hoy jueves 18 de junio, sin mencionar cambios de última hora respecto a la operatividad.

Entre las líneas más afectadas este jueves están la 2, de Cuatro Caminos a Tasqueña; 3, de Indios Verdes a Universidad; 6, de Martín Carrera a El Rosario y la 8, de Garibaldi a Constitución de 1917.

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