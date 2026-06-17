Este miércoles 17 de junio, el Metro y el Metrobús de la CDMX operan con distintos niveles de avance en sus líneas. Usuarios reportan demoras y alta afluencia en algunos tramos del sistema.

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¿Cómo avanza el Metro CDMX hoy miércoles?

Desde temprano, pasajeros han compartido en redes sociales que ciertas estaciones presentan tiempos de espera mayores a los habituales, mientras que en otras el flujo es constante. Las autoridades del transporte han emitido avisos sobre condiciones en el servicio y llamados a tomar precauciones durante los traslados de hoy.

#MetroAlMomento:



Las Líneas 1, 2, 6, 8, 9 y B presentan afluencia moderada con circulación constante de trenes. En las Líneas 3 y A se registra alta afluencia, se envían unidades vacías a estaciones con mayor demanda para agilizar el servicio.



Mantente informado a través de… pic.twitter.com/BGOnOMqtHn — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 17, 2026

Metrobús extiende horario hoy 17 de junio 2026

A raíz del segundo partido que se jugará en el Estadio Ciudad de México (Azteca), el Metrobús informó que extenderá su servicio para dar a los fanáticos mayor oportunidad de regresar a sus alojamientos.

El servicio de Metrobús, a través de sus redes, anunció que permanecerá abierto hasta la 1:00 de la madrugada, cuando por lo general concluye su operación a las 00:00 horas. Las rutas que proveerán apoyo tardío para todos lo aficionados del futbol serán las líneas 1 y 5, relativamente cercanas al recinto deportivo.

La pasión futbolera se pasea por la ciudad y en Metrobús.



En apoyo a quienes se desplazan al Estadio Ciudad de México, mañana miércoles 17 de junio, el servicio en las líneas 1 y 5 se extiende hasta la 1:00 a.m. 🌙🚌🏟️ pic.twitter.com/pnfc1CQfNC — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) June 16, 2026

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