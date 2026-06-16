El Hoy No Circula es una de las medidas impuestas por las autoridades para regular el tránsito de vehículos y disminuir los índices de contaminación en el aire y los conductores que no la respeten deberán cumplir una multa, la cual puede resultar bastante costosa.

Este martes, el Hoy No Circula aplica para los autos de la Ciudad de México y del Estado de México que tengan engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, hologramas 1 y 2. A esta medida quedan exentos los vehículos eléctricos o con hologramas 00 y 0.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este martes 16 de junio en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/1R2UUwNdA6 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 16, 2026

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¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Con el objetivo de que se respete el Hoy No Circula, las autoridades del Valle de México establecen una multa que va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un costo aproximado de 2 mil 346.80 a 3 mil 519.30 pesos.

En la Ciudad de México (CDMX) solo los agentes de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital pueden darte la multa y la manera en que los puedes identificar es que portan uniforme azul con franjas amarillas.

¿A qué hora termina el Hoy No Circula?

La medida del Hoy No Circula aplica de lunes a sábado, a partir de las 5:00 de la mañana y hasta las 10:00 de la noche.

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