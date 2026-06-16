Este miércoles 17 de junio, el programa Hoy No Circula se mantiene con normalidad, a pesar de la euforia mundialista que se vive en la CDMX.

¿Qué autos no circulan este miércoles 17 de junio en CDMX y Estado de México?

Si tu auto cumple con alguna de las siguientes características, evita multas y sigue las indicaciones de las autoridades de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Autos con engomado rojo , terminación de placas 3 y 4 con holograma de verificación 1 y 2.

, con holograma de verificación 1 y 2. Autos con permiso de circulación provisional.

Autos con placas foráneas.

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Autos que sí circulan este miércoles 17 de junio en CDMX y Edomex

Autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4 y holograma de verificación 0 o 00.

y holograma de verificación 0 o 00. Autos con cualquier otro engomado o terminación de placas.

¿Hay doble Hoy No Circula este 17 de junio?

De acuerdo con la información de la CAMe, no existe riesgo de que se active el Doble Hoy No Circula durante este miércoles 17 de junio, aunque se recomienda mantenerse informado a través de canales oficiales y de adn Noticias.

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