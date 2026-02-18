UAM amplía el plazo para hacer el registro en 2026; fechas de examen y requisitos principales

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) anunció hoy una extensión del plazo de registro de solicitudes para el Primer Proceso de Admisión 2026, dirigido a aspirantes interesados en cursar licenciatura en sus cinco unidades académicas.

Convocatoria UAM 2026: Fechas para hacer el registro

El registro de solicitudes, originalmente programado para cerrar el 17 de febrero, ahora se prolonga hasta el viernes 20 de febrero de 2026. Los pagos por derechos de examen podrán realizarse hasta el 22 de febrero, exclusivamente en línea los días 21 y 22. Esta medida busca dar oportunidad a quienes no han iniciado o completado su trámite en el portal https://admisión.uam.mx.

Para el examen de selección, se requiere una computadora con internet estable, navegador actualizado, un teléfono con cámara, micrófono y Zoom instalado, además de un espacio sin distracciones. Previo a la evaluación definitiva, habrá un examen de prueba para verificar el equipo (del 2 al 5 de marzo).

El examen de selección (en línea) se realizará del 10 al 17 de marzo y los resultados se darán a conocer el 6 de abril.

Requisitos principales para el registro a la UAM

Haber concluido el bachillerato o estar por terminarlo con promedio mínimo de 7.0

Cargar fotografía digital y certificado/constancia de estudios.

Contar con CURP e identificación oficial.

La oferta incluye los trimestres primavera y otoño 2026. Se recomienda consultar la convocatoria completa en: admision.uam.mx/adm_convocatoria.html.

Programas y sedes de la UAM

La UAM ofrece 84 licenciaturas distribuidas en cinco unidades académicas: Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco. Los planes de estudio se organizan en divisiones como Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Biológicas y de la Salud, y Ciencias Sociales y Humanidades.

Se recomienda revisar con detalle los requisitos de la convocatoria y realizar el registro lo antes posible para evitar fallas técnicas o saturación del sistema.

