¿Cómo va la Línea 2? Horarios del Metro y Metrobús CDMX hoy 7 de junio

Es domingo y día de salir a recorrer las calles de la Ciudad de México (CDMX), por eso es importante conocer cómo van dos de los principales transportes públicos: Metro y Metrobús.
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¿Cuál es el horario del Metro CDMX hoy 7 de junio?
Las autoridades del sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX informaron que las operaciones se mantienen regulares en toda la red; sin embargo, la línea 2 es la que más preocupa.
De acuerdo a la información oficial, desde las 07:00 horas de este domingo se restableció el servicio de Tasqueña a Cuatro Caminos, luego de los cierres y el traslado en dos circuitos.
¿Cómo va el Metrobús CDMX hoy domingo?
De 07:00 a las 11:00 horas, así avanzará el Metrobús CDMX:
- Sin servicio las estaciones Reforma y Hamburgo
- En servicio de Indios Verdes a Plaza de la República y de Insurgentes a El Caminero
Línea 3
- Sin servicio a las estaciones Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas
- En servicio de Tenayuca a Buenavista III y de Cuauhtémoc y Pueblo Santa Cruz Atoyac
Línea 4 Ruta Norte
- Sin servicio de Buenavista IV a Bellas Artes
- En servicio de Teatro Blanquita a San Lázaro, así como las estaciones Pantitlán y Alameda Oriente
Línea 4 Ruta Sur
- Sin servicio de Buenavista IV a Amajac
- En servicio de Defensoría Pública a San Lázaro y las estaciones Terminal 1 y 2
Línea 7
- Sin servicio de Hidalgo a El Ángel
- En servicio de Indios Verdes a Glorieta Violeta y La Diana a Campo Marte
Ahora que sabes cómo van ambos transportes de la CDMX, puedes salir a tiempo y tomar las mejores rutas para tu trayecto.
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