¿Cómo va la Línea 2? Horarios del Metro y Metrobús CDMX hoy 7 de junio

Es domingo y día de salir a recorrer las calles de la Ciudad de México (CDMX), por eso es importante conocer cómo van dos de los principales transportes públicos: Metro y Metrobús.

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¿Cuál es el horario del Metro CDMX hoy 7 de junio?

Las autoridades del sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX informaron que las operaciones se mantienen regulares en toda la red; sin embargo, la línea 2 es la que más preocupa.

De acuerdo a la información oficial, desde las 07:00 horas de este domingo se restableció el servicio de Tasqueña a Cuatro Caminos, luego de los cierres y el traslado en dos circuitos.

#AvisoMetro



Recuerda que hoy sábado, a partir de las 20:00 horas, la Línea 2 operará en dos tramos: Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos.



Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecerán cerradas. Asimismo, las estaciones Zócalo/Tenochtitlan, Nativitas y… — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 6, 2026

¿Cómo va el Metrobús CDMX hoy domingo?

De 07:00 a las 11:00 horas, así avanzará el Metrobús CDMX:

Línea 1

Sin servicio las estaciones Reforma y Hamburgo

En servicio de Indios Verdes a Plaza de la República y de Insurgentes a El Caminero

Línea 3

Sin servicio a las estaciones Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas

En servicio de Tenayuca a Buenavista III y de Cuauhtémoc y Pueblo Santa Cruz Atoyac

Línea 4 Ruta Norte

Sin servicio de Buenavista IV a Bellas Artes

En servicio de Teatro Blanquita a San Lázaro, así como las estaciones Pantitlán y Alameda Oriente

🚦Tómalo en cuenta



Este sábado 6 y domingo 7 de junio, el servicio de Metrobús tendrá modificaciones:



👉 El sábado 6 de junio las líneas 1, 3, 4 y 7, de las 7:00 a las 11:00 horas, tendrán modificaciones por evento recreativo.



👉 El domingo 7 de junio las líneas 3 y 7 de las… pic.twitter.com/omlswSPXkn — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) June 5, 2026

Línea 4 Ruta Sur

Sin servicio de Buenavista IV a Amajac

En servicio de Defensoría Pública a San Lázaro y las estaciones Terminal 1 y 2

Línea 7

Sin servicio de Hidalgo a El Ángel

En servicio de Indios Verdes a Glorieta Violeta y La Diana a Campo Marte

Ahora que sabes cómo van ambos transportes de la CDMX, puedes salir a tiempo y tomar las mejores rutas para tu trayecto.

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