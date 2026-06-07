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¿Cómo va la Línea 2? Horarios del Metro y Metrobús CDMX hoy 7 de junio

Desde cómo va la Línea 2 del Metro CDMX hasta cuáles son las estaciones cerradas del Metrobús, conoce cómo está el transporte público de la capital.

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2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

Es domingo y día de salir a recorrer las calles de la Ciudad de México (CDMX), por eso es importante conocer cómo van dos de los principales transportes públicos: Metro y Metrobús.

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¿Cuál es el horario del Metro CDMX hoy 7 de junio?

Las autoridades del sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX informaron que las operaciones se mantienen regulares en toda la red; sin embargo, la línea 2 es la que más preocupa.

De acuerdo a la información oficial, desde las 07:00 horas de este domingo se restableció el servicio de Tasqueña a Cuatro Caminos, luego de los cierres y el traslado en dos circuitos.

¿Cómo va el Metrobús CDMX hoy domingo?

De 07:00 a las 11:00 horas, así avanzará el Metrobús CDMX:

Línea 1

  • Sin servicio las estaciones Reforma y Hamburgo
  • En servicio de Indios Verdes a Plaza de la República y de Insurgentes a El Caminero

Línea 3

  • Sin servicio a las estaciones Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas
  • En servicio de Tenayuca a Buenavista III y de Cuauhtémoc y Pueblo Santa Cruz Atoyac

Línea 4 Ruta Norte

  • Sin servicio de Buenavista IV a Bellas Artes
  • En servicio de Teatro Blanquita a San Lázaro, así como las estaciones Pantitlán y Alameda Oriente

Línea 4 Ruta Sur

  • Sin servicio de Buenavista IV a Amajac
  • En servicio de Defensoría Pública a San Lázaro y las estaciones Terminal 1 y 2

Línea 7

  • Sin servicio de Hidalgo a El Ángel
  • En servicio de Indios Verdes a Glorieta Violeta y La Diana a Campo Marte

Ahora que sabes cómo van ambos transportes de la CDMX, puedes salir a tiempo y tomar las mejores rutas para tu trayecto.

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