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Autos que no pueden circular hoy lunes 1 de junio en CDMX y Edomex

¿Habrá Contingencia Ambiental en el Valle de México? El índice de calidad del aire es aceptable, con nivel de riesgo moderado, pero puede cambiar durante el día.

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2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

Inicia una nueva semana en el Valle de México y hoy lunes 01 de junio 2026 continúa vigente el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) para los siguientes vehículos:

  • Engomado amarillo
  • Placas 5 y 6
  • Holograma 1 y 2

De acuerdo a las autoridades, las medidas aplican de las 05:00 a las 22:00 horas (tiempo del centro del país), en caso de no respetar, podrías ser acreedor a una multa de más de tres mil pesos.

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¿Qué automóviles están exentos del Hoy No Circula hoy lunes 1 de junio?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que los automóviles que están exentos de las medidas este día son:

  • Vehículos con holograma 0 y 00
  • Autos eléctricos e híbridos
  • Motocicletas
  • Transporte público y taxis
  • Unidades de emergencia
  • Vehículos con Pase Turístico vigente

¿Existe probabilidad de Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex hoy?

Con base en la Dirección de Monitoreo Atmosférico para este lunes, el Índice de Aire y Salud es aceptable, por lo que el nivel de riego será moderado; sin embargo, esto puede cambiar a lo largo del día.

De acuerdo al pronóstico del tiempo para este lunes, se prevé un cielo nublado con posibles lloviznas y ambiente fresco en la CDMX y Edomex, donde la mínima será entre 12 a 14º y la máxima es de 27 a 29º.

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