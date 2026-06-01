Autos que no pueden circular hoy lunes 1 de junio en CDMX y Edomex

Inicia una nueva semana en el Valle de México y hoy lunes 01 de junio 2026 continúa vigente el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) para los siguientes vehículos:
- Engomado amarillo
- Placas 5 y 6
- Holograma 1 y 2
De acuerdo a las autoridades, las medidas aplican de las 05:00 a las 22:00 horas (tiempo del centro del país), en caso de no respetar, podrías ser acreedor a una multa de más de tres mil pesos.
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¿Qué automóviles están exentos del Hoy No Circula hoy lunes 1 de junio?
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que los automóviles que están exentos de las medidas este día son:
- Vehículos con holograma 0 y 00
- Autos eléctricos e híbridos
- Motocicletas
- Transporte público y taxis
- Unidades de emergencia
- Vehículos con Pase Turístico vigente
¿Existe probabilidad de Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex hoy?
Con base en la Dirección de Monitoreo Atmosférico para este lunes, el Índice de Aire y Salud es aceptable, por lo que el nivel de riego será moderado; sin embargo, esto puede cambiar a lo largo del día.
De acuerdo al pronóstico del tiempo para este lunes, se prevé un cielo nublado con posibles lloviznas y ambiente fresco en la CDMX y Edomex, donde la mínima será entre 12 a 14º y la máxima es de 27 a 29º.
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