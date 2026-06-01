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Alerta en la entrada del segundo piso de Periférico, CDMX, por coladera sin tapa

Una coladera sin tapa justo en la entrada del segundo piso de Periférico se ha convertido en una amenaza para los conductores; vehículos caen y sufren daños

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Por: Adriana Pacheco
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