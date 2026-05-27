Así se aplica el Hoy No Circula este jueves 28 de mayo

Si eres propietario de un auto particular y circulas por calles de la CDMX o el Estado de México, esta información es para ti, ya que el programa Hoy No Circula se aplicará con normalidad este jueves 28 de mayo de 2026.

De acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la CDMX, la calidad del aire en la capital y municipios conurbados del Estado de México fue buena, por lo que este jueves no se aplicará el Doble Hoy No Circula.

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Autos que no circulan este jueves 28 de mayo

Si eres propietario de un auto particular y transitas por la CDMX o los municipios conurbados del Estado de México, toma en cuenta que estos son los autos que no pueden circular durante este jueves:

Autos con engomado verde , terminación de placas 1 y 2 y con holograma de circulación 1 y 2.

con , terminación de placas 1 y 2 y con holograma de circulación 1 y 2. Autos foráneos con permiso temporal.

Recuerda que los autos con terminación de placas 1 y 2, pero con holograma de circulación 0 y 00 pueden circular este jueves sin ningún problema, al igual que los autos eléctricos e híbridos.

¿Cuáles son los autos que quedan exentos del programa Hoy No Circula?

Actualmente, en la CDMX y el Estado de México existen algunos modelos de vehículos que quedan exentos de las restricciones del programa Hoy No Circula:

Autos híbridos (HEV).

Autos híbridos enchufables (PHEV).

Autos eléctricos (EV).

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