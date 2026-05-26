¿Hay contingencia ambiental? Así se aplicará el Hoy No Circula este 27 de mayo

Con la entrada en vigor de la temporada de ozono en la CDMX y su zona metropolitana, uno de los principales temores es la posible activación del Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental.

Para evitar sustos o posibles multas, aquí te explicamos cómo operará el programa Hoy No Circula durante este miércoles 27 de mayo de 2026.

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¿Habrá Doble Hoy No Circula este 27 de mayo?

De acuerdo con información del Índice de Aire y Salud de la CDMX y el Estado de México, la calidad del aire es mala en gran parte de la Zona Metropolitana del Valle de México. A pesar de ello, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental.

En esta época de ozono, se recomienda mantenerse informado ante la eventual activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental, que traería consigo la activación del Doble Hoy No Circula.

¿Cómo se aplicará el programa Hoy No Circula este 26 de mayo?

El programa Hoy No Circula se aplicará con normalidad este miércoles 27 de mayo, por lo que se aplicarán las siguientes restricciones:

No circulan autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4 con holograma de verificación 1 y 2.

Los autos con holograma 0 y 00 con terminación de placas 3 y 4 pueden circular sin ninguna restricción.

Autos híbridos y eléctricos están exentos del programa Hoy No Circula y sus restricciones.

Recuerda que el programa Hoy No Circula se aplica de 5:00 a 22:00 horas. En caso de cometer una infracción al no acatar las restricciones, podrías recibir una multa de entre 2,346 y 3,519 pesos.

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