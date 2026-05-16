La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través de la Agenda de Movilizaciones dio a conocer que hoy sábado 16 de mayo se tienen previstos varios bloqueos y manifestaciones en algunas alcaldías de la CDMX lo que provocará cortes a la circulación, y si eres automovilista debes tomarlo en cuenta.

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¿En dónde habrá marchas hoy?

Según la información a las 10:00 horas habrá una marcha en la Estación “Constitución de 1917”, Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro con rumbo a la Sede de la Alcaldía Iztapalapa.

A las 15:00 horas se realizará una movilización del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez.

Cortes viales por bloqueos en CDMX hoy

Habrá afectaciones en las siguientes alcaldías:

09:00 horas en Sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Belisario Domínguez No. 32, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. Santiago y Pedro de Alba, colonia Moderna alcaldía Benito Juárez (Junto al Bajo Puente).

11:00 horas en Hemiciclo a Juárez en Av. Juárez No. 50, coloniaCentro, alcaldía Cuauhtémoc; en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

A las 11:30 horas en Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática en Flamarion No. 44, colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

A las 12:00 horas en Hemiciclo a Juárez en Av. Juárez No. 50, colonia Centro,alcaldía Cuauhtémoc; en Monumento a la Madre Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc y en Plaza Tlaxcoaque en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

A las 13:00 horas en Centro Comercial Perisur en Anillo Periférico Sur No. 4690, colonia Jardines del Pedregal de San Ángel, alcaldía Coyoacán.

A las 19:00 horas en Palacio de Bellas Artes en Av. Juárez, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

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