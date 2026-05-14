De acuerdo con el reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico este día la calidad del aire es mala y hay presencia de partículas contaminantes PM10 y PM 2.5 por lo que se exhorta a la población a utilizar protección.

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Calidad del aire hoy en CDMX

Aunque la calidad del aire es mala y el nivel de riesgo es alto debido a que las partículas PM10 generadas por combustión, industria y polvo son muy finas y pueden entrar al torrente sanguíneo y causar enfermedades pulmonares o cardiacas. Mientras que las partículas PM2.5 llegan a los alvéolos pulmonares e ingresan al torrente sanguíneo provocando daños graves a largo plazo.

¿Habrá Fase 1 de Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula?

La Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula se activan cuando las partículas contaminantes rebasan los limites de 150 o 155 partes por billón. Aunque este día el riesgo es moderado y se requiere protección extra debido a los rayos UV no se tiene previsto que se active y haya restricciones.

Así que el programa Hoy No Circula sigue aplicando de manera normal y solo descansan los vehículos con holograma 1 y 2, engomado verde y terminación de placas 1 y 2.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este jueves 14 de mayo en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/X1zXXiz3ni — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 14, 2026

¿Cómo reducir la contaminación ambiental?

Para cuidar el medio ambiente, las autoridades recomiendan lo siguiente:

Ahorra energía y utiliza bombillas LED, desconecta los aparatos eléctricos y aprovecha la luz natural.

Repara fugas, toma duchas cortas y cierra los grifos al cepillarte o enjabonarte.

Evita plásticos de un solo uso y opta por bolsas de tela, recicla el papel y vidrio.

Prioriza el caminar, usar la bicicleta o el transporte público.

Revisa tu coche anualmente para asegurarte de que no contamine más de lo permitido.

Planta árboles y cuida las zonas verdes urbanas.

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