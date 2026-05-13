No hay agua en la alcaldía Magdalena Contreras; colonias afectadas y hora exacta en que termina el corte

Vecinos de la alcaldía Magdalena Contreras se quedaron sin agua este miércoles 13 de mayo. Es importante que tomes en cuenta que se trata de un corte programado con el objetivo de realizar trabajos de reparación.

Si vives en la alcaldía Magdalena Contreras, en adn Noticias, te compartimos un listado de las colonias que se verán afectadas con el corte de suministro de agua potable.

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¿Por qué no hay agua en la alcaldía Magdalena Contreras?

A través de un comunicado, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que trabaja en la reparación de una fuga de agua potable en la calle C. Santiago esquina Juárez colonia San Jerónimo Lídice.

Además, en otra zona de la misma alcaldía, continúan los trabajos de reparación de una fuga en Andador Granada Colonia El Tanque.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @ALaMagdalenaC:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA trabaja en la reparación de una fuga de agua potable en la calle C. Santiago esquina Juárez colonia San Jerónimo Lídice.



🛠️Se prevé una… pic.twitter.com/6dBZ9SjxyR — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) May 13, 2026

¿Cuáles son las colonias que se quedan sin agua hoy en la Magdalena Contreras?

De acuerdo con lo informado por la SEGIAGUA, al menos una decena de colonias, y cientos de hogares y negocios resultaron afectados por el corte de agua que tuvo una duración de hasta 20 horas.

Las colonias en las que se restablece el suministro de agua potable a partir de las 22:00 horas de este miércoles 13 de mayo son las siguientes:

El Tanque

Cerro del Judío

El Rosal

Vista Hermosa

Pueblo de San Bernabe Ocotepec

Las Cruces

Los Padres

Atacaxco

Las Palmas

Las colonias en las que regresa el agua hasta las 00:00 horas del 14 de mayo son las siguientes:

La Malinche

San Jerónimo Lídice

La SEGIAGUA le recuerda a los vecinos de la alcaldía Magdalena Contreras afectados por el corte de agua que, en caso de requerir, pueden solicitar pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426.

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