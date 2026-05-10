Horario y estaciones cerradas del Metro y Metrobús CDMX cerradas hoy Día de las Madres

Llegó el Día de las Madres y hoy 10 de mayo de 2026, aunque no es un feriado oficial, cambiaran los horarios del Metro y Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) para que puedas celebrar a tu mamá como se lo merece.

Desde estaciones cerradas hasta cambio en las rutas; conoce cómo operarán los principales sistemas de transporte de la capital.

Domingos y días festivos, de 07:00 a 24:00 horas, se permite el ingreso con bicicletas. Toma en cuenta las indicaciones de seguridad: https://t.co/rTAuRXAxOy 🚴🏻‍♀️🚴🏻‍♂️ pic.twitter.com/ZOfiMBeu9H — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 3, 2026

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Horario y estaciones cerradas del Metro CDMX hoy 10 de mayo

De acuerdo al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro opera este 10 de mayo con el horario normal de domingo, es decir, desde las 07:00 a las 00:00 horas (tiempo del centro del país).

En tanto, las estaciones que se mantendrán cerradas son:

Línea 2: San Antonio Abad, Nativitas y Portales

Línea 7: Auditorio

Para el tramo cerrado de la línea azul, existe apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en el mismo horario que el Metro CDMX; no obstante, para Auditorio no hay ascenso ni descenso porque el tren sigue su curso sin parar en la estación.

Modificaciones en el servicio del Metrobús CDMX este Día de las Madres

En tanto, si vas a utilizar el Metrobús CDMX, toma en cuenta que algunas estaciones permanecerán sin servicio este domingo desde las 05:00 a las 08:00 horas:

Línea 3

Sin servicio las estaciones Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas

En servicio de Tenayuca a Buenavista III y de Cuauhtémoc a Pueblo Santa Cruz Atoyac

Línea 4 Ruta Norte

Sin servicio de Buenavista a Bellas Artes

En servicio de Teatro Blanquita a San Lázaro, Pantitlán o Alameda Norte

Línea 4 Ruta Sur

Sin servicio de Buenavista a Amajac

En servicio de Defensoría Pública a San Lázaro, Terminal 1 o Terminal 2

Línea 7

Sin servicio de Campo Marte a Glorieta Violeta

En servicio de Garibaldi/Mercado Lagunilla a Hospital Infantil “La Villa” o Indios Verdes

Ahora ya lo sabes, así funcionará el Metro y Metrobús CDMX durante este Día de las Madres.

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