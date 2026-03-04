El nuevo horario del Tren Ligero por los trabajos de mantenimiento

El servicio del Tren Ligero de la Ciudad de México tendrá un ajuste temporal en su horario debido a trabajos de mantenimiento y modernización en la línea, específicamente, en el tramo de Tasaqueña al Estadio Azteca. Las autoridades informaron que estas labores buscan mejorar la operación del sistema y preparar la infraestructura ante el incremento de usuarios en los próximos años.

De acuerdo con el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), los trabajos incluyen el tendido de cableado y la instalación de equipo para un nuevo sistema de regulación y control ferroviario, además de labores de mantenimiento en estaciones. Estas acciones forman parte del proyecto para fortalecer la movilidad en el sur de la capital y optimizar la frecuencia de los trenes.

Así será el nuevo horario del Tren Ligero por mantenimiento

El STE informó que, a partir del sábado 7 de marzo, el horario de servicio tendrá modificaciones principalmente en el tramo que va de Tasqueña a Estadio Azteca.

De lunes a viernes, el servicio del Tren Ligero en ese tramo concluirá a las 22:00 horas. Después de ese horario, los usuarios podrán continuar su trayecto mediante unidades de apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y trolebuses que cubrirán la ruta hasta Xochimilco.

En el caso de los sábados, el servicio emergente de RTP operará de 06:00 a 22:00 horas entre Tasqueña y Estadio Azteca. Desde esta última estación y hasta Xochimilco, las personas usuarias podrán seguir su recorrido a bordo del Tren Ligero sin afectaciones.

La CDMX se prepara para el Mundial de 2026

Estos trabajos se tendrán que realizar en tiempo récord para que la capital pueda estar lista para recibir a millones de visitantes durante la Copa del Mundo, considerando que se jugarán, al menos, 4 partidos en el Estadio Azteca, y en todos se espera un lleno total.

Considerando que el Tren Ligero es el transporte público que tiene un parada literalmente en el Coloso de Santa Úrsula, es necesario que los trabajos de remodelación se hagan a la perfección y es por eso que cerrarán ese tramo desde temprano.

