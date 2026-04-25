Manifestantes cierran las calles de cdmx hoy sábado | Iván Aldama

Si tienes pensando salir hoy, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) compartió la Agenda de Movilizaciones que se llevarán a cabo en la CDMX y aquí te decimos qué calles tendrán cortes a la circulación por bloqueos y marchas hoy.

¿En dónde habrá marchas hoy?

De acuerdo con la información habrá cierres vehiculares en :

Pasos por la vida llevará a cabo una movilización en el Monumento a la Revolución a las 10:00 horas.

La Fundación Víctor Palma se manifestará en el Ángel de la Independencia a las 11:00 horas con rumbo al Zócalo capitalino.

¿Dónde habrá manifestaciones?

También se llevarán a cabo movilizaciones en:

09:00 horas en Utopía “Quetzalcóatl” en Manuel Cañas No. 2864, colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, alcaldía Iztapalapa.

10:00 horas en Zócalo Capitalino Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 horas en Av. México No. 287, colonia Cuajimalpa, alcaldía Cuajimalpa y en Café “Zapata Vive” Antropólogos No. 56, colonia Apatlaco, alcaldía Iztapalapa.

12:00 horas en Plaza Tlaxcoaque en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc; en la Sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Belisario Domínguez No. 32, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc; en el Monumento a la Madre ubicado en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc; en el Museo Casa de la Memoria Indómita en Regina No. 66, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en Plaza de la Concepción en Belisario Domínguez y Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

13:30 horas en Glorieta “La Joven de Amajac” en Av. Paseo de la Reforma y Versalles, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

14:00 horas en Glorieta del Metro Insurgentes en Av. Insurgentes Sur y Oaxaca, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

14:20 horas en Monumento a Simón Bolívar en Av. Paseo de la Reforma No. 41, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.

Durante el día en Explanada del Palacio de Bellas Artes en Av. Juárez, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

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