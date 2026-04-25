Doble Hoy No Circula, 26 de abril 2026: Los autos que no salen por Contingencia Ambiental

Doble Hoy No Circula, 30 de abril 2025: Los autos que no salen por contingencia

Doble Hoy No Circula, 30 de abril 2025: Los autos que no salen por contingencia | Archivo

La Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) implementan el programa Doble Hoy No Circula debido a la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental, derivada de la mala calidad del aire registrada en la región. Esta medida busca reducir la emisión de contaminantes y proteger la salud de la población ante los altos niveles de ozono detectados en diversas estaciones.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que la activación se debe a concentraciones elevadas de ozono, con registros de hasta 163 partículas por billón en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FAC), lo que representa un riesgo. Por esta razón, se implementa la restricción vehicular.

Así aplicará el Doble Hoy No Circula este domingo 26 de abril 2026 por Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

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¿Cómo aplicará el Doble Hoy No Circula el domingo 26 de abril 2026?

El Doble Hoy No Circula para este domingo 26 de abril de 2026 aplicará para los siguientes autos:

1. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0.

3. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

4. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

5. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

6. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

7. Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

La restricción aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.

Las autoridades llaman a la población a mantenerse informada sobre las actualizaciones de la Contingencia Ambiental y a respetar las medidas para contribuir a mejorar la calidad del aire en la región.

Asimismo se recomienda limitar actividades al aire libre para evitar la exposición prolongada al aire contaminado.

¿Las motos circulan durante la Contingencia Ambiental?

Durante la Fase 1 de Contingencia Ambiental, las motocicletas sí pueden circular. Sin embargo, en la Fase 2, el tránsito de motocicletas puede ser restringido.