Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Explota pipa con combustible cerca de escuela en Tepeaca, Puebla
/Ciudad/Video

Muere una persona en unidad habitacional de la colonia Lindavista en la GAM

El ERUM, SSC CDMX y Bomberos de la capital atendieron un llamado al 911 en el que se reportó la muerte de una persona en la colonia Lindavista de la GAM.

Metadatos del artículo

Por: Yael Toribio