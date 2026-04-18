En la CDMX hay manifestaciones hasta los fines de semana y hoy sábado no será la excepción, así que si tienes pensado salir te recomendamos tomar previsiones debido a que habrá cierres por bloqueos y rodadas en algunas alcaldías, te decimos qué calles tendrán cortes a la circulación.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Manifestaciones hoy en CDMX

De acuerdo con el reporte de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para hoy habrá cierres en:

Panteón Civil San Lorenzo Tezonco en Av. Tláhuac y Av. Zacatlán, colonia San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa y en Kiosko San Andrés Ahuayucan a San Pablo No. 8c, San Andrés Ahuayucan, alcaldía Xochimilco a las 09:00 horas.

Monumento a la Revolución en Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc y en Centro Nacional de Derechos Humanos “Rosario Ibarra de Piedra” ubicado en Río Magdalena No. 108, colonia Tizapán, alcaldía Álvaro Obregón y en Sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Belisario Domínguez No. 32, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc las 10:00 horas.

República de Cuba No. 11, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 10:30 horas.

Puerta de los Leones de Chapultepec en Av. Paseo de la Reforma No. 132, coloniaBosque de Chapultepec 1ª Sección, alcaldía Miguel Hidalgo y en Sede del Sindicato de Trabajadores de la

Universidad Nacional Autónoma de México en Av. Universidad No. 779, colonia Del Valle Sur, alcaldía Benito Juárez a las 11:00 horas.

Plaza de la Tres Culturas en Av. Ricardo Flores Magón y Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia Tlatelco, alcaldía Cuauhtémoc; en Monumento a la Madre ubicado en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc; en Biblioteca Vasconcelos (estacionamiento) en Eje 1 Norte Mosqueta y Juan Aldama, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc; en Plaza Tlaxcoaque en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Av. México Coyoacán No. 343, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez a las 12:00 horas.

Mariano Caro, Lote 15, colonia Hank González, alcaldía Iztapalapa a las 14:00 horas.

Monumento a la Revolución en Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc durante el día.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.