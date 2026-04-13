Así aplicará el Hoy No Circula este lunes 13 de abril en CDMX y Edomex en pleno regreso a clases

Después de 15 días de vacaciones por Semana Santa, miles de conductores regresarán a las calles por la vuelta a clases, pero no todos los automovilistas podrán transitar por las calles de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) debido al Hoy No Circula este lunes 13 de abril.

Los estudiantes de nivel básico y de nivel media y superior regresarán a clases hoy, lo que significa que nuevamente la circulación en las calles volverá a ser complicada ante el aumento de conductores, así que te recomendamos salir con anticipación rumbo a la escuela o la oficina.

¿Cómo aplicará el Hoy No Circula?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que este lunes no pueden transitar los autos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, hologramas 1 y 2. Quedan exentos los vehículos con hologramas 00 y 0, así como los vehículos eléctricos e híbridos.

En caso de no respetar esta medida que busca reducir el impacto ambiental, los oficiales de tránsito impondrán una multa a los conductores y las sanciones económicas irán de los 2 mil 346 pesos hasta los 3 mil 519 pesos.

🌞¡Buen día! El #HoyNoCircula de este lunes 30 de marzo en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo🟡 y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/ZNBCqsZOAc — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 30, 2026

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Otras recomendaciones para reducir la contaminación

Respetar el Hoy No Circula no es la única medida que los habitantes de la megalópolis pueden seguir para reducir la contaminación, sino también otras recomendaciones, por ejemplo, evitar las fogatas, disminuir el uso de aerosoles, no tirar basura en las calles y separar los residuos orgánicos e inorgánicos.