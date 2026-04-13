Calles de la CDMX colapsadas por bloqueos y marchas en pleno regreso a clases hoy 13 de abril

Hoy 13 de abril es un día caótico en las calles de la Ciudad de México (CDMX) debido a que las manifestaciones y bloqueos se unen al regreso a clases de miles de estudiantes tras las vacaciones de Semana Santa.

La Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana señala que las alcaldías más afectadas por los bloqueos de manifestantes serán Cuauhtémoc y Tlalpan.

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Marcha en la CDMX hoy

La Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional realizará una marcha del Ángel de la Independencia rumbo a la Secretaría de Gobernación, a las 10:00 de la mañana.

Los manifestantes se pronunciarán en contra del rezago agrario y en defensa de la soberanía alimentaria y el agua, así como para exigir vivienda social digna, desarrollo rural, infraestructura urbana y una economía social

Habitantes de la alcaldía Tlalpan

Desde las 6:30 de la mañana, habitantes de la alcaldía Tlalpan realizarán un bloqueo en la caseta México-Cuernavaca, colonia Los Cipreses por presuntas negligencias de la Comisión Federal de Electricidad, las cuales han generados afectaciones en la continuidad y calidad del servicio eléctrico.

Comité de apoyo al refugio Franciscano

A las 7:00 de la mañana, integrantes del Comité de apoyo al refugio Franciscano se manifestarán en el Monumento Cuauhtémoc, ubicado en Paseo de la Reforma, colonia Juárez, en exigencia de la entrega inmediata de todos los animales a sus legítimos dueños.

Otros bloqueos hoy lunes

Integrantes de acción Revolucionario realizarán bloqueos frente a la Secretaría de Gobernación, ubicada en Abraham González No.48, colonia Juárez, exigencia del cumplimiento de las demandas de los Pueblos de la Montaña en materia de vivienda y servicios básicos.

Hay servicios de emergencia laborando por volcadura sobre Eje 2 Norte (Eulalia Guzmán) y Naranjo, colonia Atlampa.