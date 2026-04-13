Sin paso en calles de la CDMX por accidentes hoy 13 de abril

Los accidentes viales se presentan todos los días en la Ciudad de México (CDMX) y además de provocar víctimas, muchas veces fatales, generan afectaciones en la circulación de los demás conductores, por lo que te decimos qué avenidas y calles evitar hoy lunes 13 de abril.

Este comienzo de semana regresan a clases miles de estudiantes, por lo que es importante prevenir cualquier contratiempo para llegar a tiempo, así que toma nota de las calles en donde se han reportado accidentes.

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¿En dónde hay accidentes hoy?

Incendio de vehículo en colonia Ajusco

Si te encuentras en la alcaldía Coyoacán debes saber que la circulación es complicada en la colonia Ajusco, tras el incendio de un vehículo entre las calles Nezahualpilli y Avenida Aztecas. Evita la zona para no quedar atrapado en el tránsito.

#PrecauciónVial | Servicios de emergencia acuden a Nezahualpilli y Av. Aztecas, col. Ajusco, alcaldía Coyoacán por incendio de vehículo. pic.twitter.com/kSSFZaPEme — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 13, 2026

Volcadura en Eje 2 Norte

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), avisa sobre servicios de emergencia que laboran sobre Eje 2 Norte (Eulalia Guzmán) y Naranjo, colonia Atlampa, alcaldía Cuauhtémoc, tras un volcadura.

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