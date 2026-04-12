Rescatan a Alvin, Simón y Teodoro, tres conejitos abandonados en parque de la CDMX

Efectivos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), rescataron a tres conejitos que fueron abandonados en un parque de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México (CDMX).

Una denuncia a través de redes sociales alertó a los uniformados de vigilancia animal sobre tres conejos dejados en las rejas perimetrales de un parque que se ubica en la calle Boulevard Ferrocarriles, de la colonia Euskadi.

#BoletínSSC | #BVA | #RescateAnimal | En atención a una denuncia ciudadana realizada en redes sociales, efectivos de la Brigada de Vigilancia Animal de la #SSC, rescataron a tres conejitos que fueron abandonados en un parque ubicado en calles de la alcaldía @AzcapotzalcoMx.



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¿Qué se sabe de los conejos rescatados?

Al llegar al lugar, la persona denunciante mostró a los tres conejos machos de talla grande, de color café, gris y blanco, que se veían visiblemente asustados y a los cuales ella resguardó en una cobija.

El personal realizó la contención de los tres conejitos que fueron nombrados como Alvin, Teodoro y Simón y los colocó en una caja transportadora para después trasladarlos a sus instalaciones localizadas en la alcaldía Xochimilco, donde estarán en observación por los médicos veterinarios zootecnistas.

La Brigada de Vigilancia Animal de la SSC informó que realiza acciones de rescate y resguardo de la fauna silvestre y doméstica que habita en la Ciudad de México que se encuentren en riesgo, por lo que recuerda a la población que los animales son seres vivos que requieren cuidados especiales.

¿Cómo se castiga el abandono de animales en CDMX?

El abandono de animales es un delito que se castiga con cárcel y multas severas, pues según las iniciativas recientes, las sanciones van de los 9 meses hasta los 7 años de prisión.

Respecto a las multas económicas, estas son de más de 30 mil pesos. En caso de saber de algún tipo de maltrato animal puedes denunciar ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX o la BVA.